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مرأة

رجيم سريع يمنحك وزن مثالي فى وقت قياسى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تناولت الكثير من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وزاد وزنك كثيرا خلال الفترة الماضية وتريدين الحصول على وزن مثالي في وقت قياسي يمكنك اتباع النظام الغذائي التالى فهو يساعدك على التخلص من 3 كيلو جرامات في أسبوع إليك خطته يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"

اليوم الأول

الإفطار

بيضة مسلوقة
الغذاء
قطعة من اللحم المشوي أو المسلوقة + طبق سلطة كبير.
العشاء
طبق سلطة فقط.
اليوم الثاني..
الإفطار
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف سن

الغذاء
قطعة من اللحم المشوي أو المسلوقة + طبق سلطة كبير.
العشاء
طبق سلطة فقط.

اليوم الثالث
الإفطار
شريحة جبن رومي + ا توست سن

الغذاء
علبة تونه
العشاء
طبق سلاطة
اليوم الرابع

الإفطار
كوب شاى باللبن بدون سكر
الغذاء
علبة تونه + 1 توست سن
العشاء
طبق سلاطة خضراء

اليوم الخامس
الإفطار
كوب عصير برتقال
الغذاء
3 شرائح صدور دجاج+ طبق سلاطة كبير
العشاء
ثمرة فاكهة
اليوم السادس
الإفطار
كوب عصير برتقال
الغذاء
طبق خضار سوتيه + 1 توست سن
العشاء
حبتان خيار.
اليوم السابع
الإفطار
شريحة جبن لايت + 1 توست سن
الغذاء
2 تفاحة أو أكثر حتى الوصول إلى درجة الشبع.
العشاء
2 أو 3 تفاح.
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