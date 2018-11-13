برلماني يطالب الحكومة بترجمة توجيهات الرئيس لقرارات على أرض الواقع

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن أزمة توزيع الأسمدة تزامنا مع موسم الشتاء، مطالبا بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة المدعمة.



وشدد ضيف، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، على ضرورة الانتهاء من منظومة كارت الفلاك أو البطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وحرصه على تذليل العقبات التى تواجه المزارعين، مطالبا الحكومة بترجمة هذه التوجهات فى صورة قرارات على أرض الواقع.



وأكد عضو مجلس النواب أن هناك العديد من شكاوى المزارعين من عدم توافر حصص الأسمدة المخصصة لهم، مطالبا الوزارة بعرض الإجراءات المتخذة لحل أزمة نقص الأسمدة وتوافرها بالجمعيات الزراعية بما يغني الفلاحين عن اللجوء إلى السوق السوداء.