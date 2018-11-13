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مرأة

تناول عروسة المولد يهدد حياة أطفالك لهذا السبب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر عروسة المولد من أبرز الهدايا التي يفرح بها الأطفال تزامنا مع حلول المولد النبوي الشريف، حيث تصنع بالطريقة التقليدية باستخدام السكر والحلوى، أو العرائس العادية المختلفة الأشكال والأحجام.

وبالرغم من فرحة الأطفال بها إلا أنها تشكل خطرا كبيرا عليهم، وحذرت خبيرة التغذية حنان ماهر من إحضار عروسة المولد المليئة بالحلوى ومكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، لما لها من أضرار صحية، حيث تؤدي إلى حساسية والتهاب معوي، كما أنها عرضة لانتقال الفيروسات لعدم تغليفها ووضعها بالشوادر والفتارين الملوثة، والتي تسبب أمراضا عديدة عند اللعب بها أو تناولها.
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