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تعليم

جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بجوائز المؤتمر الدولي لأمراض الكلى ..صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن الدكتور كمال عكاشة رئيس وحدة أمراض الكلى بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا عن فوز الدكتورة رشا حجاج مدرس أمراض الباطنة والكلى بالكلية بجائزة المؤتمر الدولي الثامن لأمرض الكلى الذي انعقد خلال الفترة من 8-9 نوفمبر بمدينة الاسكندرية وذلك عن تقديمها أفضل عرض لحالة ، وفوز الدكتور محمد الجمسي والدكتورة دينا سلام بجائزة أفضل بحث ، وفوز الدكتورة نادية خاطر بمسابقة المؤتمر.

شارك بفاعليات المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة الدكتور حجازي محمد حجازي رئيس قسم الامراض الباطنة بكلية الطب بالجامعة ، والدكتور محمد هاني حافظ رئيس الجمعية المصرية لامراض وزراعة الكلى ، والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتور أحمد شكر أستاذ أمراض الكلى بجامعة ساسكاتسوان بكندا والدكتور أيمن كمال أستاذ أمراض الكلى بجامعة لانكشير بإنجلترا ، بالتعاون مع الجمعية المصرية لامراض وزراعة الكلى والجمعية الأوروبية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الدولية لأمراض الكلى.

جدير بالذكر أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات فيما يخص أمراض الكلى المزمنة ، وتأثير مرض السكر على الكلى ، والجديد فيما يخص زراعة الكلى.
جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بجوائز المؤتمر الدولي لأمراض الكلى ..صور
جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بجوائز المؤتمر الدولي لأمراض الكلى ..صور
جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بجوائز المؤتمر الدولي لأمراض الكلى ..صور
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