عبد الوهاب زايد: مهرجان التمور الدولي يساعد على تصديرها للخارج

قال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن مهرجان التمور الدولي الذي أقيم في عامه الرابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعد على رفع قيمة التمور وتصديرها للخارج، لافتا إلى أنه سيتم تدشين مصنع للتمور يعد من أكبر المصانع في المنطقة العربية، استعدادا لبدء التصدير للخارج، خصوصا إلى دول شمال أفريقيا وشرق آسيا.



وأضاف "زايد"، في لقاء ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهد المبذول من مصر أو الدول الأخرى يهدف لتشجيع ودعم وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور.



وأشار أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية شاركت في مهرجان التمور الدولي، ما يدل على الاستمرارية والأهمية للمهرجان.