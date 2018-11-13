ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبد الوهاب زايد: مهرجان التمور الدولي يساعد على تصديرها للخارج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:15 م
مهرجان التمور الدولي
مهرجان التمور الدولي
فاطمة رضا
قال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن مهرجان التمور الدولي الذي أقيم في عامه الرابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعد على رفع قيمة التمور وتصديرها للخارج، لافتا إلى أنه سيتم تدشين مصنع للتمور يعد من أكبر المصانع في المنطقة العربية، استعدادا لبدء التصدير للخارج، خصوصا إلى دول شمال أفريقيا وشرق آسيا.

وأضاف "زايد"، في لقاء ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهد المبذول من مصر أو الدول الأخرى يهدف لتشجيع ودعم وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور.

وأشار أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية شاركت في مهرجان التمور الدولي، ما يدل على الاستمرارية والأهمية للمهرجان.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو

اتحاد الكرة الإماراتي يهاجم الجبلاية في بيان رسمي

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري.. فيديو

هدية ثمينة من النقاز للنجم الساحلي حال انتقاله لاتحاد جدة

بركة الصيد الملكية بدهشور.. مهبط الطيور المهاجرة من العالمية للإهمال

المنتخب يكشف عن أول رد فعل تجاه محمد صلاح بعد صورته المثيرة للجدل

التحريات في انتحار عروس سورية: أجبرها والدها علي الزواج وصفعها على وجهها

أسماء مصطفى: أسعار حلاوة المولد هذا العام استفزازية وخرافية

هروب جماعي للإسرائيليين وإغلاق المدارس خوفا من صواريخ غزة.. صور

حاكم إمارة بدولة عربية يقرر زيادة رواتب الموظفين 100%

احتجاجات أمام السفارة القطرية في بيروت رفضا للتطبيع مع إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على أهداف قمة باليرمو لوضع حل للأزمة الليبية..فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو
المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟