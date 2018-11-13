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محافظات

عقد دورات تأهيل ICDL بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بديوان عام الشرقية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:04 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ دورات واختبارات تأهيل ICDL بمركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضم مركزا للتدريب على علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بأجهزة الدولة لتدريبهم على استخدام الحاسبات فى التطبيقات والنظم المكتبية الحديثة، ما يؤدى إلى زيادة انتاجهم وتسهيل وتنشيط إجراءات العمل.

وقال إن المركز يعمل على تدريب شباب الخريجين الذين لا يعملون على أساليب تكنولوجيا المعلومات، واستخدامات الحاسب الآلى بغرض تنمية مهاراتهم، ورفع قدراتهم باستخدام علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بما يتيح لهم فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى تدريب طلبة المدارس والكليات على علوم الحاسب والمناهج العلمية المقررة وتنمية قدراتهم وتوفير وسائل التدريب المناسبة لهم.

من جانبه، أوضح أحمد ياسين، مدير المركز، أن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة "الآيزو" 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والحاصل على ترخيص اختبارات الرخصة الدولية (ICDL)، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم –البرمجة)، ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي)، ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع إعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم.

وأكد مدير المركز أنه خلال شهر أكتوبر تم تنفيذ دورة تأهيل ICDL لـ١٣ متدربا، وتنفيذ ٤ جلسات اختبار (ICDL)، لـ٥٠ ممتحنا، ويُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، مشيرا إلى أن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.
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