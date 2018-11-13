سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور

نجحت مباحث التموين بالجيزة في الكشف عن مخزن لبيع الأدوية دون ترخيص وتجميع الأنواع الضرورية للمواطنين وطرحها بالصيدليات، ألقى القبض على صاحب المخزن وعثر بداخله على 2680 عبوة دوائية مختلفة الأنواع.



وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بقيام احمد. ش. ا 24 سنة صاحب مخزن لبيع الأدوية ((بدون ترخيص)) بمنطقة الوراق بتجميع كميات الأدوية الضرورية لاحتياجات المواطنين وطرحها وتوزيعها علي الصيدليات دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المختصة، وفور إخطار اللواء مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية وجه مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات نشاطه وإلقاء القبض عليه لتهديده حياة المواطنين.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث أن المتهم يوزع أدوية مجهولة المصدر دون فواتير او مستندات تفيد مصدرها مستغلا في ذلك زيادة الأسعار للأدوية في الفترة الأخيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة ومعرضا حياة المواطنين للخطر، تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة امنية بالتنسيق مع مفتشي التموين والقي القبض على المتهم.



وبتفتيش المخزن عثر على 2680 عبوة ادوية مختلفة الأنواع عبارة عن تحتوي على 374 صنفا دوائيا (أقراص – شراب – امبولات) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات او فواتير تفيد المصدر كما جاء بتقرير لجنة أطباء التفتيش الصيدلي المرافق للحملة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازة المضبوطات فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.