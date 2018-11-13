ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت مباحث التموين بالجيزة في الكشف عن مخزن لبيع الأدوية دون ترخيص وتجميع الأنواع الضرورية للمواطنين وطرحها بالصيدليات، ألقى القبض على صاحب المخزن وعثر بداخله على 2680 عبوة دوائية مختلفة الأنواع.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بقيام احمد. ش. ا 24 سنة صاحب مخزن لبيع الأدوية ((بدون ترخيص)) بمنطقة الوراق بتجميع كميات الأدوية الضرورية لاحتياجات المواطنين وطرحها وتوزيعها علي الصيدليات دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المختصة، وفور إخطار اللواء مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية وجه مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات نشاطه وإلقاء القبض عليه لتهديده حياة المواطنين.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث أن المتهم يوزع أدوية مجهولة المصدر دون فواتير او مستندات تفيد مصدرها مستغلا في ذلك زيادة الأسعار للأدوية في الفترة الأخيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة ومعرضا حياة المواطنين للخطر، تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة امنية بالتنسيق مع مفتشي التموين والقي القبض على المتهم.

وبتفتيش المخزن عثر على 2680 عبوة ادوية مختلفة الأنواع عبارة عن تحتوي على 374 صنفا دوائيا (أقراص – شراب – امبولات) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات او فواتير تفيد المصدر كما جاء بتقرير لجنة أطباء التفتيش الصيدلي المرافق للحملة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازة المضبوطات فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
سقوط صاحب مخزن يروج أدوية مجهولة المصدر بالوراق.. صور
loading...

ترشيحاتنا

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

اتحاد الكرة الإماراتي يهاجم الجبلاية في بيان رسمي

التحريات في انتحار عروس سورية: أجبرها والدها علي الزواج وصفعها على وجهها

شاهد.. لحظة تفجير حماس حافلة جنود إسرائيلية

برلمانية كويتية تستفز مشاعر المصريين.. رئيس أفريقية النواب: تصريحاتها طائشة.. وبكرى: تصريحاتها خرجت عن المألوف فى علاقات الأشقاء.. مايسة عطوة: ندعم وزيرتنا وكرامتنا خط أحمر

إسرائيل تعلن إنهاء التهدئة في غزة وتعليق المحادثات مع الوسطاء

صحيفة أمريكية تكشف عن مفاجأة في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية

الأردن يأمل أن يلبي الغاز المصري ثلث احتياجاته

وعد بإطلالة شتوية أنيقة تناسب المحجبات.. صور

أنغام تتعرض للسخرية بعد نفي زواجها السري من أحمد عز

عامر حسين يكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري وتأجيل لقاء القمة بالدوري.. فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلى عن إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على أهداف قمة باليرمو لوضع حل للأزمة الليبية..فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو
المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟