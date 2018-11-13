شعراوي: حل 77% من شكاوي الواتس و95 %من البريد الإلكتروني

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير المتابعة الأسبوعى الثاني لمبادرة " صوتك مسموع " و التى أطلقتها الوزارة فى 23 أكتوبر الماضى الماضى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين وسرعة حلها والتفاعل معها.
وتضمن التقرير عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة عبر كافة الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.
وقال اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع " تشمل تلقى شكاوى المواطنين فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة .
و أكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة استجابة العاملين بالمبادرة وفرق العمليات بالمحافظات لشكاوى المواطنين وحلها أولًا بأول فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة المواطن .
وطالب اللواء محمود شعراوى كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم .
وتبين من التقرير الذى تم عرضه على الوزير أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة حتى الأسبوع الثانى عبر رقم "الواتس أب " بلغت 4250 بعد أن كانت فى الأسبوع الأول حوالى 3396 رسالة وبلغت نسبة حلها حوالى 77% وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الرسائل التى وصلت إلى البريد الإلكترونى للمبادرة حتى الأسبوع الثانى وصلت 207 رسالة بعد أن كانت خلال الأسبوع الأول 157 رسالة وتم التفاعل وحلها بالكامل ، كما تضمن التقرير تلقى الصفحة الرسمية للمبادرة على " الفيس بوك " 427 رسالة وتم حل 95 % منها وجارى التعامل مع باقى الشكاوى ، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة 64 مكالمة هاتفية وتم الرد عليها .
وأكد التقرير أنه تم التنسيق مع كافة المحافظات لسرعة تفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة وحل الشكاوى والمشكلات الواردة بالتنسيق والتواصل المستمر مع فريق عمل المبادرة بالوزارة على مدار الساعة .
وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى التي وردت إلى المبادرة هى القمامة والبناء المخالف والإزالات ، كما كانت أكثر المحافظات إستجابة لشكاوى المواطنين خلال الأسبوع الثانى هى محافظات القليوبية و الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة وسوهاج وذلك خلال كافة القنوات الخاصة بالتواصل فى المبادرة .
يذكر أن اللواء محمود شعراوىأعلن إطلاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) .
الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo )
رقم الخط الساخن : (15330 ) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .
البريد الإلكترونى : ([email protected] ) .
وتضمن التقرير عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة عبر كافة الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.
وقال اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع " تشمل تلقى شكاوى المواطنين فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة .
و أكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة استجابة العاملين بالمبادرة وفرق العمليات بالمحافظات لشكاوى المواطنين وحلها أولًا بأول فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة المواطن .
وطالب اللواء محمود شعراوى كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم .
وتبين من التقرير الذى تم عرضه على الوزير أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة حتى الأسبوع الثانى عبر رقم "الواتس أب " بلغت 4250 بعد أن كانت فى الأسبوع الأول حوالى 3396 رسالة وبلغت نسبة حلها حوالى 77% وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الرسائل التى وصلت إلى البريد الإلكترونى للمبادرة حتى الأسبوع الثانى وصلت 207 رسالة بعد أن كانت خلال الأسبوع الأول 157 رسالة وتم التفاعل وحلها بالكامل ، كما تضمن التقرير تلقى الصفحة الرسمية للمبادرة على " الفيس بوك " 427 رسالة وتم حل 95 % منها وجارى التعامل مع باقى الشكاوى ، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة 64 مكالمة هاتفية وتم الرد عليها .
وأكد التقرير أنه تم التنسيق مع كافة المحافظات لسرعة تفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة وحل الشكاوى والمشكلات الواردة بالتنسيق والتواصل المستمر مع فريق عمل المبادرة بالوزارة على مدار الساعة .
وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى التي وردت إلى المبادرة هى القمامة والبناء المخالف والإزالات ، كما كانت أكثر المحافظات إستجابة لشكاوى المواطنين خلال الأسبوع الثانى هى محافظات القليوبية و الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة وسوهاج وذلك خلال كافة القنوات الخاصة بالتواصل فى المبادرة .
يذكر أن اللواء محمود شعراوىأعلن إطلاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) .
الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo )
رقم الخط الساخن : (15330 ) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .
البريد الإلكترونى : ([email protected] ) .