خبير: المشروعات الناشئة تستطيع تحقيق طفرة فى التصدير بجودة المنتجات.. فيديو

قال محمد شلبى، خبير فى التجارة والتصدير، إن حجم الشركة ليس له علاقة بالتصدير، والأمر يتوقف على جودة المنتج وقدرته على التنافس فى الأسواق بين المنتجات الأخرى، لافتًا إلى أن المشروعات الناشئة تستطيع المنافسة فى السوق التصديرية عند اتباع تعليمات المورد والالتزام بالجودة.



وأضاف شلبى، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تصدر كميات كبيرة جدًا من السجاد اليدوى لأوروبا وآسيا ودول الخليج، مشيرًا إلى أن مصر تسير على النهج الصحيح وفى طريقها لزيادة التصدير من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أن من أبرز المشاكل التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى استهتار بعض العمال واستخدام عمالة غير مدربة وغير ملتزمة.

