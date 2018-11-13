تحديث الصناعة: نسعى لزيادة الدعم لسلسلة القيمة المضافة لإنتاج التمور.. فيديو

أكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن مصر تسعى لزيادة الدعم لسلسلة القيمة المضافة لإنتاج التمور، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى العمل على التمر من أول زراعة النخيل للتمور، ونوعية الأسمدة المستخدمة.



وقال "طه"، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، صباح اليوم، الثلاثاء، إن العالم أجمع أصبح يتجه إلى الزراعة العضوية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى العمل على جودة وتغليف وطريقة تسويق المنتجات.



