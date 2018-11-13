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ثقافة

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمرور 116 عاما على افتتاحه.. الاثنين القادم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم المتحف المصري بالتحرير الاثنين المقبل احتفالية بمناسبة بمرو 116 عاما على افتتاحه، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الهامة.

ويعد المتحف أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835، وكان موقعه حينها في حديقة الأزبكية، وكان يضم عددًا كبيرًا من الآثار المتنوعة، ثم نقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر، في افتتاح متحفًا يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق، وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة.

ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة.

ويعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحفا عاما على عكس المتاحف التي سبقته، ويضم أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894.
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