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تعليم

ندوة عن الانتماء والمواطنة في كلية الطفولة المبكرة بشبين الكوم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة لبيت العائلة بشبين الكوم تحت عنوان "الانتماء والمواطنة"، برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الكشكي، عميد الكلية، وبحضور الدكتورة إيناس سعيد الشتيحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان فوزي الصادق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وهويدا الوحش أمين الكلية. 

ورحب الدكتور عمرو الكشكي، عميد الكلية، بالضيوف من بيت العائلة، وهم الشيخ حذيفة شعبان، مقرر أمانة بيت العائلة بشبين الكوم، والقس روفائيل نجيب مقرر أمانة بيت العائلة بشبين الكوم الذين أكدوا أهمية الوطن وواجبنا نحوه في الحفاظ عليه والاجتهاد من أجله ومحبة له دون انتظار أي مقابل فمصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا.

كما أكد الضيوف، أهمية الوحدة الوطنية بين قطبي الوطن مسلم +مسيحي= مصري تلك الوحدة التي تعمل على تقدم البلاد وترفع اسم مصر إلى المكانة اللائقة بها بين الدول.

وكرم الكشكي في نهاية الندوة الضيوف بشهادات تقدير وتقديم الشكر لهم لحضورهم الندوة.
ندوة عن الانتماء والمواطنة في كلية الطفولة المبكرة بشبين الكوم
ندوة عن الانتماء والمواطنة في كلية الطفولة المبكرة بشبين الكوم
ندوة عن الانتماء والمواطنة في كلية الطفولة المبكرة بشبين الكوم
ندوة عن الانتماء والمواطنة في كلية الطفولة المبكرة بشبين الكوم
ندوة عن الانتماء والمواطنة في كلية الطفولة المبكرة بشبين الكوم
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