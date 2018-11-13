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برلمان

خارجية البرلمان تلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:11 م
النائب كريم درويش
النائب كريم درويش
فريدة محمد
استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش اليوم، الثلاثاء، جيدا ينسن، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألمانى، في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر.

ويأتي اللقاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما الجانب البرلماني، بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن "ينسن" التقت أمس، الاثنين، الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتطرق النقاش إلى قانون المنظمات الأهلية في مصر، في ضوء التوجه الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لإعادة دراسة القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه.

وأوضح الدكتور علي عبد العال، أن القانون من حيث المبدأ يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية مُعترف بها على المستوى العالمي، وهي: الشفافية، والتشكيل بمجرد الإخطار، والخضوع لقواعد المحاسبة المعمول به دوليا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي بشأنه، يشارك فيه جميع المعنيين بالعمل الأهلي في مصر.
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