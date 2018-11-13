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فن

أنغام: توقفت عن تناول أدوية الاكتئاب لهذا السبب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
كشفت الفنانة أنغام عن انها كانت تخضع للعلاج النفسي لمدة 5 سنوات بسبب إصابتها بالاكتئاب الحاد لعدم شعورها بالسعادة في حياتها.

وقالت أنغام، لبرنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني: "توقفت عن عقاقير الاكتئاب لأنها كانت تجعلني أشعر بالخمول ولا تمنحني شعور السعادة الذي أبحث عنه".

وأكدت أن قرار التوقف عن تناول أدوية مضادة للاكتئاب كان قرارها لأنها كانت ترى نفسها رهينة دواء يضر ولا ينفع، لافتة إلى أنها لم تعرف الطريق الصحيح للسعادة فترة كبيرة في حياتها، إلى أن قررت أن تواجه كل هذا بقوة.

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