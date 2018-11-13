طبيب يوضح أعراض كل مشاكل الأسنان

أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان، وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا أن فقدان الأسنان من المشاكل الخطيرة التي تواجهنا، حيث يترتب على خلع الأسنان و فقدانها قصور في وظيفة الفم وعدم قدرته على أداء مهامه من تقطيع الطعام لقطع صغيرة وطحنها ليتم بلعها وأرسالها بسهولة للمري ومن ثم المعدة.



وقال الدكتور باسم سمير أن نقص الأسنان من الفم ينتج عنه مشاكل خطيرة تؤثر على الجسم ككل من قصور في عملية الهضم والإخراج و السمنة و روائح الفم الكريهة و أمراض المعدة و الأمعاء و المرارة.



وأضاف الدكتور باسم سمير، أن فقدان الأسنان يترتب عليها نتائج خطيرة جدا، فمن المهم جدا لطبيب الأسنان معرفة الأسباب التي أدت لخلع السن سواء كانت بسبب التسوس أو مرض في اللثة والأنسجة الداعمة أو كسر في السن.



وأشار الدكتور باسم سمير إلى أن استعادة وظائف الفم تبدأ بإعادة ترميم الأسنان التالفة وتعويض ما فقد منها، منوها بأن زراعة الأسنان أصبحت من الممارسات الاعتيادية السهلة في عيادات الأسنان مثلها مثل الحشو أو التنظيف ولكن يجب أن تكون تحت إشراف طبى مميز ومتكامل.