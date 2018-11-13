ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إنييستا: رؤية نيمار بقميص ريال مدريد لن تؤلمني

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أكد أندريس إنييستا لاعب فيسل كوبي الياباني حاليًا، وبرشلونة سابقًا، أنه لن يتألم من رؤية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان بقميص ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "رؤية نيمار بقميص ريال مدريد لن تؤلمني، لأن فريق برشلونة لديه العديد من اللاعبين المميزين، وقادر على حصد الألقاب".

وأضاف: "عودة نيمار إلي برشلونة مستقبلًا ليست مستحيلة، لكنها صعبة".

وارتبط اسم نيمار أكثر من مرة خلال الموسم الماضي، بالعودة للدوري الإسباني، عبر بوابة ريال مدريد، لكن نادي باريس سان جيرمان أعلن تمسكه بخدمات اللاعب البرازيلي.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف قبل الماضي قادمًا من برشلونة، الصيف قبل الماضي، في صفقة بلغت نحو 220 مليون يورو.
loading...

ترشيحاتنا

الأردن يأمل أن يلبي الغاز المصري ثلث احتياجاته

تعرف على دعاء يفتح لك أبواب الجنة

أسامة خليل يكشف عن أسباب تدهور نتائج فريق الإسماعيلي بالدوري ..فيديو

مباحث الدقهلية تكشف لغز اختفاء عروس قبل زفافها بأيام

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري.. فيديو

جمال شعبان: 70% من مرضى قوائم الانتظار يعانون من القلب.. فيديو

هدية ثمينة من النقاز للنجم الساحلي حال انتقاله لاتحاد جدة

خطوة واحدة تفصل الأهلى عن إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوى

أنغام تتعرض للسخرية بعد نفي زواجها السري من أحمد عز

إسرائيل: حماس أطلقت 4600 صاروخ ضد تل أبيب وبحوزتها 20 ألف آخرين

مليون ونصف مشاهدة لـ إحساسي محمد رشاد

صلاح عبد لله للنائبة الكويتية المسيئة للمصريين: بجد مايصحش كده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على أهداف قمة باليرمو لوضع حل للأزمة الليبية..فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو
المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟