إنييستا: رؤية نيمار بقميص ريال مدريد لن تؤلمني

أكد أندريس إنييستا لاعب فيسل كوبي الياباني حاليًا، وبرشلونة سابقًا، أنه لن يتألم من رؤية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان بقميص ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.





وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "رؤية نيمار بقميص ريال مدريد لن تؤلمني، لأن فريق برشلونة لديه العديد من اللاعبين المميزين، وقادر على حصد الألقاب".





وأضاف: "عودة نيمار إلي برشلونة مستقبلًا ليست مستحيلة، لكنها صعبة".





وارتبط اسم نيمار أكثر من مرة خلال الموسم الماضي، بالعودة للدوري الإسباني، عبر بوابة ريال مدريد، لكن نادي باريس سان جيرمان أعلن تمسكه بخدمات اللاعب البرازيلي.



