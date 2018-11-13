مكتبة الإسكندرية تناقش المناظر المصورة على أعمدة مقابر النبلاء بطيبة

نظمت متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "المناظر المسجلة على أعمدة مقابر النبلاء في الدولة الحديثة بمنطقة طيبة"، القاها الدكتور عادل أحمد زين العابدين السيد؛ أستاذ علم المصريات ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب، جامعة طنطا.



وألقى الباحث الضوء على مقابر الأسرة الثامنة عشر التي كانت من أكثر الفترات التي سُجِّل فيها مناظر على واجهات الأعمدة؛ حيث نجد حوالي 22 مقبرة، وفى مقابر الأسرة التاسعة عشر كانت مقابر هذه الفترة قليلة نسبيًّا، حوالي أربع مقابر، وفي مقابر الأسرة العشرين أيضًّا حوالي أربع مقابر.



وقد شملت دراسة الموضوع عرض المناظر التي ظهرت على واجهات الأعمدة، إلا أن الأعمدة بما لها من كيان مستقل «وحدة مستقلة» أصبح لها من الموضوعات ما يميزها؛ مثل طقوس القرابين، ومناظر التطهير، ومناظر طقس فتح الفم، ومناظر الهتاف، ومناظر دخول صاحب المقبرة وخروجه، ومناظر اشتراك صاحب المقبرة في أعياد الآلهة، ومناظر عبادة الآلهة.