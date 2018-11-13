ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تناقش المناظر المصورة على أعمدة مقابر النبلاء بطيبة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
نظمت متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "المناظر المسجلة على أعمدة مقابر النبلاء في الدولة الحديثة بمنطقة طيبة"، القاها الدكتور عادل أحمد زين العابدين السيد؛ أستاذ علم المصريات ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب، جامعة طنطا.

وألقى الباحث الضوء على مقابر الأسرة الثامنة عشر التي كانت من أكثر الفترات التي سُجِّل فيها مناظر على واجهات الأعمدة؛ حيث نجد حوالي 22 مقبرة، وفى مقابر الأسرة التاسعة عشر كانت مقابر هذه الفترة قليلة نسبيًّا، حوالي أربع مقابر، وفي مقابر الأسرة العشرين أيضًّا حوالي أربع مقابر.

وقد شملت دراسة الموضوع عرض المناظر التي ظهرت على واجهات الأعمدة، إلا أن الأعمدة بما لها من كيان مستقل «وحدة مستقلة» أصبح لها من الموضوعات ما يميزها؛ مثل طقوس القرابين، ومناظر التطهير، ومناظر طقس فتح الفم، ومناظر الهتاف، ومناظر دخول صاحب المقبرة وخروجه، ومناظر اشتراك صاحب المقبرة في أعياد الآلهة، ومناظر عبادة الآلهة.
loading...

ترشيحاتنا

الإمارات تقر زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 100%

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

التحريات في انتحار عروس سورية: أجبرها والدها علي الزواج وصفعها على وجهها

3 مكونات من مطبخك تعطر جسمك 24 ساعة

احتجاجات أمام السفارة القطرية في بيروت رفضا للتطبيع مع إسرائيل

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

ياباني يتزوج من صورة ثلاثية الأبعاد.. صور

سارة نخلة: لا أمانع في العمل مع طليقي

شاهد.. مقتل إسرائيليين وإصابة 100 آخرين بـ400 صاروخ أطلقت من غزة

10 نصائح لا تغفلي عنها قبل شراء حلوى المولد النبوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على أهداف قمة باليرمو لوضع حل للأزمة الليبية..فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو
المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟