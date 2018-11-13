أهالى شربين بالدقهلية يشكون من أهمال السجل المدني

اشتكى أهالي مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من الأهمال الذي يضرب سجل مدني شربين.



وقال الأهالي في رسالتهم: "مبنى السجل المدني لا يليق بالآدمية والمكان تردد عليه أعداد كبيرة لاستخراج الشهادات الإلكترونية والبطاقات الشخصية، كما أن مساحة المكان صغيرة جدا مما تؤدي إلى اختناق المواطنين في الزحام، كما أن هناك مرضى وكبار سن ونساء لا يتحملن هذا الوضع بالرجاء ايجاد حل لتجديد السجل".



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

