زكريا ناصف عن فوز برنامجه بجائزة ديرجيست: تزيدني مسئولية للحفاظ على النجاح

أعرب الإعلامي زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، عن سعادته بفوز بـرنامجه "فيير بلاي" بجائزة دير جيست كأفضل برنامجه رياضي إذاعي.



ونشر ناصف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مع الجائزة وعلق عليها قائلا: "سعادتي كبيرة بالفوز للعام الثاني وبفضل تصويتكم تتأكد ثقة حضراتكم، وتزيدني مسئولية للحفاظ على النجاح برنامج FAIR PLAY أفضل برنامج رياضي إذاعي 2018

Dear Guest Magaze".



