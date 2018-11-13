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برلمان

حزب المؤتمر بوسط الجيزة يدشن فكرة العائلة مع اتحاد الشباب.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:55 م
حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
اسامة علي
فى إطار عرض أهداف الحزب في الفترة القادمة، ودوره في احتواء الشباب ودمجهم في الحياة السياسية وتفعيل دور الشباب وتأهيلهم ليكونوا كوادر سياسية واجتماعية وتدريبهم وخلق فرص جديدة لهم ، وذلك من خلال تدشين مبادرة وفكرة "العائلة"، اجتمعت قيادات أمانة حزب المؤتمر بقطاع وسط الجيزة بأعضاء وكوادر اتحاد الشباب.

وأكدت الدكتورة هناء صبرة، أمينة قطاع وسط الجيزة، فى كلمتها، أن العمل الاجتماعي والتنموي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة مصرنا العزيزة في عصرنا الحالي، ويكتسب أهمية متزايدة يومًا بعد يوم، وأن الفئة الشبابية قادرة على سد احتياجات المجتمع التى ازدادت فيها الاحتياجات الاجتماعية وأصبحت في تغيّر مستمر، ولذلك كان لا بد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية تقوم بملء المجال العام وتكمل الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية الاحتياجات فى كل فئات المجتمع المصرى ليكون لها دور فى معالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمجتمع المصري.

ونوهت "صبرة" بكلمة أحمد خالد، أمين تنظيم الحزب، التي أكد فيها أهمية تأهيل الشباب للحياة السياسية وإعدادهم وتفعيل دورهم تجاه المجتمع والوطن من خلال العمل التطوعي والمشاركة الاجتماعية والاستفادة من أفكارهم وتطويرها وعرض مقترحاتهم التي تفيد المجتمع المصري في حلول المشاكل العامة، وذلك من خلال المشاركة فى حضور الدورات التدريبية والتثقيفية التي يقدمها الحزب بجميع مقرات أمانته على مستوى الجمهورية، وكان هذا الاجتماع تحت إشراف وحضور كل من خالد صبرة، أمين قسم الطالبية، وفاطمة صبرة عنان، أمينة المرأة قسم الطالبية، ووليد حامد، أمين مساعد وسط الجيزة.
حزب المؤتمر بوسط الجيزة يدشن فكرة العائلة مع اتحاد الشباب.. صور
حزب المؤتمر بوسط الجيزة يدشن فكرة العائلة مع اتحاد الشباب.. صور
حزب المؤتمر بوسط الجيزة يدشن فكرة العائلة مع اتحاد الشباب.. صور
حزب المؤتمر بوسط الجيزة يدشن فكرة العائلة مع اتحاد الشباب.. صور
حزب المؤتمر بوسط الجيزة يدشن فكرة العائلة مع اتحاد الشباب.. صور
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