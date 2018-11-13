ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

#يوم_اللطف_العالمي يتصدر تريند الخليج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
شيرين عادل
تصدر هاشتاج #يوم_اللطف_العالمي تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالمملكة العربية السعودية، احتفالا بـ "يوم اللطف العالمي"، والمستوحى من "حركة اللطف الصغيرة في اليابان" دُشنت 1963 لنشر ثقافة المحبة بينهم.

وتفاعل المغردون السعوديون مع الهاشتاج مقدمين نصائح عدة للأفراد حتى يتحقق في المجتمع، معلقين: "يوم اللطف العالمي"، "كن عطوفًا وانشر الفرحة بين الأفراد، "اللطف يجعلك أجمل شخص في العالم، "عامل الآخرين بلطف"، "كن لطيفًا، ليس ضعيفًا".

وأول احتفالية لهذا اليوم كانت 1998 لتأصيل ثقافة الحب والتسامح وترسيخ فكرة التعامل بلطف واحترام مع الآخرين ليس يومًا بل طوال أيام السنة.

loading...

ترشيحاتنا

تخريب وسرقة موقع للجيش الإسرائيلي شمال غزة.. صور

إسرائيل: حماس أطلقت 4600 صاروخ ضد تل أبيب وبحوزتها 20 ألف آخرين

خطوات يجب اتباعها عند الإصابة بـ عضة قط أو كلب ..فيديو

طارق الشناوى: ليس من حق هانى شاكر مهاجمة فن حمو بيكا ومجدى شطة.. فيديو

صحيفة أمريكية تكشف عن مفاجأة في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية

ربة منزل تسقط من الطابق العاشر بالخصوص

هروب جماعي للإسرائيليين وإغلاق المدارس خوفا من صواريخ غزة.. صور

جوجل يتعرض لأسوأ هجوم إلكتروني في تاريخ الشركة

برلمانية كويتية تستفز مشاعر المصريين.. رئيس أفريقية النواب: تصريحاتها طائشة.. وبكرى: تصريحاتها خرجت عن المألوف فى علاقات الأشقاء.. مايسة عطوة: ندعم وزيرتنا وكرامتنا خط أحمر

جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

أنغام تتعرض للسخرية بعد نفي زواجها السري من أحمد عز

شاهد.. أبقار تسير على أجساد المصلين في طقوس دينية غريبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

فيديو

حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو
مجلس الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة البطاطس ..فيديو
شاهد.. المشاركون في قمة باليرمو يلتقطون صورة تذكارية
خطوات يجب اتباعها عند الإصابة بـ عضة قط أو كلب ..فيديو
طارق الشناوى: عدوية هوجم فى بداياته أكثر من حمو بيكا ومجدى شطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟