يوم_اللطف_العالمي يتصدر تريند الخليج

#يوم_اللطف_العالمي



“Kindness is a language which the deaf can hear

and the blind can see.”💖

[Mark Twain ]



#WorldKindnessDay. pic.twitter.com/rCvpYC0Y2S — د. عزيزة الرويس (@drazizah2013) November 13, 2018

































تصدر هاشتاج #يوم_اللطف_العالمي تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالمملكة العربية السعودية، احتفالا بـ "يوم اللطف العالمي"، والمستوحى من "حركة اللطف الصغيرة في اليابان" دُشنت 1963 لنشر ثقافة المحبة بينهم.وتفاعل المغردون السعوديون مع الهاشتاج مقدمين نصائح عدة للأفراد حتى يتحقق في المجتمع، معلقين: "يوم اللطف العالمي"، "كن عطوفًا وانشر الفرحة بين الأفراد، "اللطف يجعلك أجمل شخص في العالم، "عامل الآخرين بلطف"، "كن لطيفًا، ليس ضعيفًا".وأول احتفالية لهذا اليوم كانت 1998 لتأصيل ثقافة الحب والتسامح وترسيخ فكرة التعامل بلطف واحترام مع الآخرين ليس يومًا بل طوال أيام السنة.