يوم_اللطف_العالمي يتصدر تريند الخليج

تصدر هاشتاج #يوم_اللطف_العالمي تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالمملكة العربية السعودية، احتفالا بـ "يوم اللطف العالمي"، والمستوحى من "حركة اللطف الصغيرة في اليابان" دُشنت 1963 لنشر ثقافة المحبة بينهم.
وتفاعل المغردون السعوديون مع الهاشتاج مقدمين نصائح عدة للأفراد حتى يتحقق في المجتمع، معلقين: "يوم اللطف العالمي"، "كن عطوفًا وانشر الفرحة بين الأفراد، "اللطف يجعلك أجمل شخص في العالم، "عامل الآخرين بلطف"، "كن لطيفًا، ليس ضعيفًا".
وأول احتفالية لهذا اليوم كانت 1998 لتأصيل ثقافة الحب والتسامح وترسيخ فكرة التعامل بلطف واحترام مع الآخرين ليس يومًا بل طوال أيام السنة.
وتفاعل المغردون السعوديون مع الهاشتاج مقدمين نصائح عدة للأفراد حتى يتحقق في المجتمع، معلقين: "يوم اللطف العالمي"، "كن عطوفًا وانشر الفرحة بين الأفراد، "اللطف يجعلك أجمل شخص في العالم، "عامل الآخرين بلطف"، "كن لطيفًا، ليس ضعيفًا".
وأول احتفالية لهذا اليوم كانت 1998 لتأصيل ثقافة الحب والتسامح وترسيخ فكرة التعامل بلطف واحترام مع الآخرين ليس يومًا بل طوال أيام السنة.
#يوم_اللطف_العالمي— د. عزيزة الرويس (@drazizah2013) November 13, 2018
“Kindness is a language which the deaf can hear
and the blind can see.”💖
[Mark Twain ]
#WorldKindnessDay. pic.twitter.com/rCvpYC0Y2S
Very nice ♥️:— عزيز تقني (@iAl3eez) November 13, 2018
#يوم_اللطف_العالمي pic.twitter.com/iK3C6kmXRC
#يوم_اللطف_العالمي— ♉︎ (@22IS_) November 13, 2018
Nice thing got me today💞💞 pic.twitter.com/2zrXsUcVbT