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تعليم

جامعة طنطا تحصد الميدالية البرونزية بمعرض القاهرة الدولي للبحث العلمي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
أحمد على
حصل مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا على المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في فاعليات معرض القاهرة الدولي الخامس للبحث العلمي الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقاعة المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 8-9 نوفمبر 2018.

وأعرب الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة عن سعادته بالمشاركة الفعالة لمركز المشروعات في فاعليات معرض القاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الميدالية تمثل تكريمًا وتتويجًا لإنجازات المركز منذ إنشائه في عام 2013 حتى الآن خاصة في الفترة الأخيرة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور محمد لبيب سالم مدير المركز إلى أن المعرض شهد عرض 11 ابتكارًا في مجالات تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية والميكنة الزراعية والطاقة المتجددة ، موضحًا أنه تم تقييم جميع المراكز المشاركة "مكاتب التايكو" وعددها 42 مكتب ومركز على مستوى الجامعات والمراكز البحثية بالجمهورية.

وصرحت الدكتورة منى مبروك الجمل مدير مكتب الإبتكارات وحماية الملكية الفكرية بالمركز بأن هذه الجائزة تأتي نتاجًا للأعمال التي قدمها المركز خاصة في مجال الابتكار حيث وصل عدد الابتكارات إلى 57 ابتكار في المجالات والمحاور المختلفة.

ونوه الدكتور رمضان معن نائب مدير مكتب الإبتكارات وحماية الملكية الفكرية بالمركز بأن الميدالية البرونزية تمثل دفعة كبيرة للمركز لمواصلة الأعمال وتقديم المزيد من الجهد والابتكارات ونقلها إلى حيز التنفيذ من خلال احتضان الجامعة لها.

جامعة طنطا تحصد الميدالية البرونزية بمعرض القاهرة الدولي للبحث العلمي
جامعة طنطا تحصد الميدالية البرونزية بمعرض القاهرة الدولي للبحث العلمي
جامعة طنطا تحصد الميدالية البرونزية بمعرض القاهرة الدولي للبحث العلمي
جامعة طنطا تحصد الميدالية البرونزية بمعرض القاهرة الدولي للبحث العلمي
جامعة طنطا تحصد الميدالية البرونزية بمعرض القاهرة الدولي للبحث العلمي
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