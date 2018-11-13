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دورية هندسة الإسكندرية تنضم لقاعدة البيانات العالمية SCIE للنشر العلمي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
حققت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إنجازًا جديدًا في مجال النشر العلمي الدولي بانضمام دورية مجلة الكلية إلى قاعدة "SCIE" التابعة لشركة كلاريفيت تومسون رويترز سابقًا، التي تعتبر من أوسع المؤسسات انتشارًا، تمهيدًا لإدراجها ضمن إصدار معامل التأثير Factor Impact في عام 2019.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الدكتور طارق جلال شوقى، وزير التربية والتعليم والرئيس التنفيذى لبنك المعرفة المصري، قام بتكريم عدد من الباحثين المميزين في التخصصات المختلفة والجامعات والمجلات العلمية خلال احتفالية شركة كلاريفت للتميز فى النشر الدولي والتي عقدت بالتعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمي والتربية والتعليم، وبنك المعرفة المصري EKB، ومؤسسة EL SEVIER للنشر الدولي بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور ممثلين عن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية.

وأضاف "الكردي" أنه تم تكريم جامعة الإسكندرية لحصولها على مراكز متقدمة في التصنيف العالمى US news ضمن الجامعات المصرية، كما أشار إلى تكريم الأستاذ دكتور محمود الماس، الأستاذ بكلية الصيدلة للنشر العلمى المتميز فى مجال العلوم الصيدلانية، فى قوائم المجلات العالمية المفهرسة ISI.

يشار إلى أنه سبق واحتلت دورية مجلة "هندسة الإسكندرية" المركز الثاني للدوريات الهندسية على مستوى الشرق الأوسط ضمن تصنيف سايماجو(Scimago)، حيث أصبحت المجلة مصنفة ضمن الربع الأول Q1 لعامى 2016-2017 للمجلات المصنفة فى الـ ISI -list.
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