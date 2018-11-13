ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 5.375 طن ملح طعام فاسد وعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر بالغربية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم الثلاثاء، من ضبط 5.375 طن من ملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي فى حملة تموينية و700 كيلو أعلاف ومخللات غير صالحة و453 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "سعيد ع ال ع ال" 67 سنة صاحب مطحن ملح بقرية عياش بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته (5.375 طن) ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي فى المحضر رقم 63593 جنح مركز المحلة لسنة 2018م.

كما تم ضبط "محمد ف ع ال"، 41 سنة، صاحب محل بقاله بقرية محلة ابو على بمركز المحلة، مقيم بذات الناحية وبحوزته (120) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 63527 جنح مركز المحلة.

كما تم ضبط "خالد ع ال م ي"، 43 سنة، صاحب محل منظفات بقرية السملاويه بمركز زفتى مقيم بذات الناحيه وبحوزته (700) كجم منظفات صناعيه غير مطابقه للمواصفات فى المحضر رقم 19187 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط "محمد أ ع "27 سنة صاحب مخبز سياحى بشارع الترعه بثان المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته 150 كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 16690 جنح مركز المحلة، فيما تم ضبط "محمد ع ال إ"، 40 سنة، صاحب كشك سجائر بقرية منشية مبارك مركز المحلة مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر فى المحضر رقم 63525 جنح مركز سمنود .

كما تم أيضا ضبط "عماد م م"، 28 سنة صاحب محل بقالة بمنطقة منشية البكرى، ثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر فى المحضر رقم 1647 جنح أ د ط ثان المحلة، وضبط "محمد ع ال د"، 56 سنة صاحب محل بقالة بجوار بمنطقة منشية البكرى بثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر فى المحضر رقم 1648 جنح أ د ط ثان المحلة وباشرت النيابات التحقيق فى الوقائع المشار إليها.
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف| مليونيرة تطلب حبيبا مقابل 60 ألف جنيه إسترليني

خطوة واحدة تفصل الأهلى عن إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوى

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لـ إسرائيل.. صور

وصفة سريعة لإذابة دهون الخصر والأرداف دون جهد

إيهاب جلال يفاضل بين عرضي المصري والاتحاد السكندري

اتحاد الكرة الإماراتي يهاجم الجبلاية في بيان رسمي

الأرصاد تحذر: طقس الغد غير مستقر وسقوط أمطار رعدية

طارق الشناوى: عدوية هوجم فى بداياته أكثر من حمو بيكا ومجدى شطة.. فيديو

12 لاعبا يغيبون عن أول مران لـ الأهلي بعد خسارة البطولة الأفريقية

وكالة إيطالية: السيسي التقى سراج وحفتر بحضور قادة مؤتمر باليرمو

طالبة تحاول الانتحار داخل حمام المدرسة بالإسكندرية

شاهد.. ابنة أغنى رجل في العالم تهنئ حبيبها المصري على إنستجرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

فيديو

حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو
مجلس الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة البطاطس ..فيديو
شاهد.. المشاركون في قمة باليرمو يلتقطون صورة تذكارية
خطوات يجب اتباعها عند الإصابة بـ عضة قط أو كلب ..فيديو
طارق الشناوى: عدوية هوجم فى بداياته أكثر من حمو بيكا ومجدى شطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟