ضبط 5.375 طن ملح طعام فاسد وعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم الثلاثاء، من ضبط 5.375 طن من ملح الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي فى حملة تموينية و700 كيلو أعلاف ومخللات غير صالحة و453 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر على مستوى المحافظة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "سعيد ع ال ع ال" 67 سنة صاحب مطحن ملح بقرية عياش بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته (5.375 طن) ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي فى المحضر رقم 63593 جنح مركز المحلة لسنة 2018م.



كما تم ضبط "محمد ف ع ال"، 41 سنة، صاحب محل بقاله بقرية محلة ابو على بمركز المحلة، مقيم بذات الناحية وبحوزته (120) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 63527 جنح مركز المحلة.



كما تم ضبط "خالد ع ال م ي"، 43 سنة، صاحب محل منظفات بقرية السملاويه بمركز زفتى مقيم بذات الناحيه وبحوزته (700) كجم منظفات صناعيه غير مطابقه للمواصفات فى المحضر رقم 19187 جنح مركز زفتى.



كما تم ضبط "محمد أ ع "27 سنة صاحب مخبز سياحى بشارع الترعه بثان المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته 150 كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 16690 جنح مركز المحلة، فيما تم ضبط "محمد ع ال إ"، 40 سنة، صاحب كشك سجائر بقرية منشية مبارك مركز المحلة مقيم بذات الناحيه لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر فى المحضر رقم 63525 جنح مركز سمنود .



كما تم أيضا ضبط "عماد م م"، 28 سنة صاحب محل بقالة بمنطقة منشية البكرى، ثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر فى المحضر رقم 1647 جنح أ د ط ثان المحلة، وضبط "محمد ع ال د"، 56 سنة صاحب محل بقالة بجوار بمنطقة منشية البكرى بثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بازيد من السعر فى المحضر رقم 1648 جنح أ د ط ثان المحلة وباشرت النيابات التحقيق فى الوقائع المشار إليها.