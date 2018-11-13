محافظة قنا تنظم احتفالية باليوم العالمي لكبار السن

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن تحت شعار "بكم تطيب الحياة" بقاعة سندريلا، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، وحسين الباز- مدير المديرية وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات الشعبية وكبار السن وممثلو الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأنشطة كبار السن بالمحافظة.



وتضمنت الاحتفالية، تقديم عدد من العروض الفنية المتميزة للأطفال، وفي ختام الحفل كرم محافظ قنا عدد من كبار السن تقديرًا لمجهودهم وما انجزوه في خدمة المجتمع معربين عن سعادتهم وتقديرهم للمسئولين بالمحافظة لحرصهم على الإهتمام بهم وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية لهم.



وأشار الهجان، إلى أن احتفال اليوم يأتي في إطار مشاركة كبار السن الحياة والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها خاصة وأن ديننا الحنيف حث على البر بالوالدين والإحسان إليهما واحترام وتقدير كبار السن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، داعيًا المؤسسات الخاصة والمنظمات الأهلية الى ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية للعمل على صحة ورفاهية كبار السن لاسيما وأنهم فئة كبيرة في المجتمع المصري، حيث وصل عددهم طبقا لآخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء لعام 2018 إلى 6 ملايين و400 ألف بنسبة 6.7 % من إجمالي التعداد السكاني المصري.



وأضاف الهجان، بأن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن ما هو إلا رسالة شكر ووفاء لمسيرتهم في العطاء المستمر وتقدير لما أنجزوه خلال حياتهم وقدرتهم على الاستمرار في العطاء ونقل خبراتهم إلي الأجيال القادمه.



ومن جانبه أكد حسين الباز، إن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحرص علي تنظيم هذا الاحتفال سنويا تقديرا لكبار السن علي دورهم في بناء الأسرة والمجتمع والتنميه، مشيرًا إلي أن المحافظة تضم 5 أندية و3 دور لإقامة كبار السن تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية لأكثر من 240 مسن بكل مدن المحافظة.