شاهد.. داعش يهدد شعبان عبد الرحيم بالقتل وريهام سعيد ترتدي ملابسها على الهواء

شعبان عبد الرحيم:

كنت بدخن وأنا باغني هبطل السجائر

نفسى أزور الكعبة وأتوب عن كل شيء.. فيديو

وينفي زواجه بامرأة ثانية: محدش هيحل مكان مراتي



أكد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، أنه كان يدخن 5 علب سجائر يوميا، وحصل على جائزة في التدخين، معقبا: "ندمان على الفترة اللى كنت بدخن فيها، وانصح كل من يدخن بالتوقف، وكنت بدخن أثناء أغنية أنا هبطل السجاير وأكون إنسان جديد".



وقال "عبدالرحيم" خلال لقائه ببرنامج "صبايا" المذاع على فضائية «الحياة»:"قعدت في غرفة العناية المركزة 15 يوما متواصلة، ولا أخاف من الموت.. وأتمنى الموت حاليا، ومش خايف من لقاء ربنا"، منوهًا عن انه وعد زوجته الراحلة بعد الزواج من غيرها، مؤكدًا "وعدت زوجتى الراحلة بانى لن أتزوج ولن أتزوج، ولدى 5 أولاد وفتاة واحدة، وأبلغ من العمر 64 عاما".



ونفى المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، صحة ما تردد عن زواجه مرة أخرى، بعد وفاته زوجته، مؤكدًا أن كل ما يُقال عارٍ تماما من الصحة، مؤكدًا على أنه لن يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته، متابعا: "محدش هيحل مكان مراتي في الدنيا تاني، ولما كانت تعبانة؛ قولتلها لو مُتي قبلي مش هتجوز عليكي".



وأضاف المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، أنه لا يغني حاليا في الأفراح الشعبية أو الكازينوهات؛ بسبب التدخين الذي يضر بصحته، متمنًا زيارة بيت الله الحرام، وان يتوب عن كل شيء، متابعا: "نفسي أروح أزور النبى وأتوب من كل حاجة.. وأصلِّي بجد".



وتابع: "أول مرة أروح عمرة كنت مع أمي.. بس مكنش فى نيتى أروح.. وكنت رايح علشان أزقها بالكرسى.. وتانى مرة رحت أنا ومراتي واتخانقت معاها ودى متحسبتش.. لكن نفسى أروح حج أو عمرة وأطلب من ربنا يسامحنى عن كل حاجة عملتها".



وفيما يتعلق بأغانيه، قال إن لحنه واحد لا يتغير على الإطلاق، معلقا: "لحن واحد بقاله 30 سنة فى مصر.. وده محصلش مع أم كلثوم نفسها".



وانتقد شعبان عبد الرحيم، أغانى المهرجانات المنتشرة حاليا، وقال إنها لا تنتمى إلى الغناء الشعبى على الإطلاق، لأنه "خبط ورزع" حسب وصفه.



وفي سياق متصل عرضت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا لتنظيم داعش الإرهابي، يهددون من خلاله الفنان شعبان عبد الرحيم بالقتل، و يتوعدون بقطع رأسه.



وعلق "عبدالرحيم"، على التسجيل الصوتي قائلا: "أنا مبخافش غير من ربنا، وإحنا في مصر ومعانا جيش ومعانا حكومة محدش يقدر يعمل حاجة".



ومن ناحيتها ارتدت الإعلامية ريهام سعيد، بدلة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، على الهواء، خلال استضافتها له في برنامج "صبايا"، ليرد عليها: "أنا عارف لو قولتلك خديها؛ مش هترضي".



وقال "عبد الرحيم"، إنه يفضل تفصيل الملابس دائما، حيث يعتبر أنها "عدة الشغل".

















