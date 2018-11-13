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تعليم

جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وكوينـسى ديرمودي، مدير هيئة الأمديست، ورامز ماهر، مدير مؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات، اليوم، الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة بهدف وضع إطار رسمي للتعاون بين الجهات الثلاث فى إنشاء مركز ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية، ضمن مبادرة التعليم العالى لتوفير جودة عالية من التعليم العالي للطلاب المصريين وبدعم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "الكردي" إن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في إنشاء مركز ذوى احتياجات خاصة مستدام بمجمع العلوم الإنسانية، موضحا أنه سيتم توفير الدعم اللازم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لرفع مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفعاليات وبرامج التدريب.

وأضاف أنه سيتم وضع اللوائح الداخلية وتشكيل مجلس إدارة للمركز وتوفير التمويل اللازم ليتناسب مع معايير الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستتم المشاركة فى مؤتمر دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.

وأشارت ديرمودى إلى أن هيئة امديست ستتولى تمويل أنشطة التدريب وشراء الأجهزة المطلوبة للمركز وترتيب جولة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لموظفي مركز الاحتياجات الخاصة المختارين من جميع الجامعات الشريكة.

وقال رامز ماهر إن مؤسسة حلم ستقوم بتزويد العاملين بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب على أساليب الإدارة، وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع خطة العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مهاراتهم لدمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفعاليات وبرامج التدريب.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد خليل، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومسئولون من هيئة "امديست".
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات
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