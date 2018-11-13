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رياضة

تعليق ناري من إبراهيم فايق على إلغاء ودية منتخبى مصر والإمارات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
علق إبراهيم فايق، الإعلامي والناقد الرياضي، على بيان الاتحاد الإماراتي بشأن وقف التعامل مع الشركة الراعية للمنتخب المصري عقب إلغاء ودية المنتخب المصري والإماراتي.

وكتب فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتحاد الإماراتي يقرر وقف التعامل مع بريزنتيشن بسبب إلغاء ودية مصر والإمارات ويتهمها بعدم الاحترافية، واضح كده إن الشركة الراعية حاسبت على المشاريب بعد ما الجهاز الفني رفض المباراة لانشغال المحترفين وإصابة عدد من الدوليين، في النهاية المشهد شكله وحش، عيب نعمل كده مع ولاد زايد".

يذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي يوم 20 نوفمبر الجاري في الإمارات.
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