نائبة: 4 مزايا للشباب فى مشروع قانون العمل الجديد.. فيديو

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون العمل الجديد جاذب للاستثمار والمستثمرين، ويحقق توازنا عادلا من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للشباب للقضاء على البطالة المقنعة، خاصة وأنها سلاح ذو حدين يمكنها القضاء على الفرد وتضر بالمجتمع.



وأكدت "درويش" خلال لقائها ببرنامج صباح الورد بفضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن من أهم هذه التعديلات التي أجرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على نسخة التشريع المعدة من قبل الحكومة: إلغاء استمارة 6 أو ما تسمى بالاستقالة المسبقة، ورفع أجر المتوفي لقيام جنازته إلى 1000 جنيه، ومنع الفصل التعسفي.



وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى وجود مادة في القانون المعدل تلزم صاحب العمل بعمل 4 نسخ من العقد، وإعطاء نسخة لكل من التأمينات الاجتماعية ونسخة لصاحب العمل ونسخة للعامل ونسخة لمكتب العمل في الجهة المتواجد فيها العامل، من أجل الحفاظ على حق العامل.