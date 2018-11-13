مستقبل وطن: الرئيس السيسي حريص على تعزيز الأمن القومي للمنطقة العربية

قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت ذات ثقل سياسي على كل المستويات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال امتلاكها رؤى ثاقبة وحلول استراتيجية لجميع القضايا والتحديات التي تواجه العالم بأسره.



وأضاف رشاد، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي بمدينة باليرمو الإيطالية تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإيطالي، تحمل الكثير من الدلائل المهمة أولها؛ استعادة الجانبين المصري والإيطالي لقوة العلاقات التاريخية التي تجمعهما وتطلعهما لبناء جسور جديدة من الثقة والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد رشاد، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة أيضا تعكس اهتمام مصر وتأييدها لجميع المحافل التي تستهدف الوصول لحلول سلمية وعاجلة للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية ورسالة قوية أيضا بأن مصر ستظل مدافعة عن آمال وتطلعات الشعوب العربية وحقوقها المشروعة في العيش بأمن وأمان بعيدا عن الحروب والنزاعات.



وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن أمن مصر القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن الأزمات الحالية الموجودة بالمنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية والسورية والليبية كانت من أكبر الدوافع التي أعادت اللحمة لمنطقة الوطن العربي حكومة وشعبا سعيا منهم لإيجاد حلول عاجلة لها وتعزيز الأمن القومي للمنطقة بشكل عام.



وأشار إلى أن موقف مصر من الازمة الليبية يعتمد على التمسك بوحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، ودعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لانهاء الأزمة، ودعم تقوية وتسليح الجيش الليبي ونزع السلاح من الميليشيات المسلحة.