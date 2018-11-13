جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

كشفت سهير قنصوة مدير عام آثار مصر القديمة والفسطاط، أن المنطقة تضم مجموعة من المواقع المهمة،و التي تغطى أغلب فترات التاريخ الرومانى والقبطى والإسلامى والحديث.



وقالت قنصوة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد: "نحاول وضع مناطقنا على الخريطة السياحية، كما نشجع زيارتها والدعاية لها في وسائل الإعلام المختلفة، لافتة إلى الحرص على تقديم الشرح الوافي عنها للزوار سواء في الزيارات المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابعت: "لدينا مجمع الأديان بمصر القديمة حيث أقدم معبد يهودي هو بن عذرا، وأقدم كنيسة أبي سرجة والتي عاشت بمغارتها العائلة المقدسة أثناء وجودها في مصر وأقدم مسجد عمرو بن العاص سنة 21هجرية وقصر المانسترلي الذي نستغله في إقامة للأنشطة الفنية والحفلات والتصوير، وهي تدر موارد مالية تساهم في الترميم، ومقياس النيل بمنطقة المنيل وهو أقدم مبنى مائي من العصر العباسي وعندنا سور مجرى العيون وكذلك مقابر أسرة محمد علي المعروفة بحوش الباشا، حيث الجمال والفخامة ورقة الزخارف، وروعة الحفر على الرخام، وقبة الإمام الشافعي أكبر قبة ضريحية وكذلك مسجد الإمام الشافعي ومقابر اليهود المسماة بالجنيزة،وجبخانة محمد على وجاري إعداد مشروع لتطوير المنطقة حولها وترميمها وفتحها للزيارة، وعندنا مدينة الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية وبها إطلال توضح الكثير عن شكل الحياة حينها بكل مكوناتها".