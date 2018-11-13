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أخبار البلد

عصام كامل: الجرائد الورقية لا تهتم بمشكلات الناس.. والمواقع الإلكترونية الأقرب إليهم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
أمل مجدى
علق عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، على طلب إغلاق جريدة الخميس الذي تقدم به الإعلامي عمرو الليثى بسبب زيادة أسعار المطبوعات أن تكلفة الطباعة والورق أصبحت مرتفعة جدًا مع قلة نسبة التوزيع للجرائد الورقية.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المواقع الإلكترونية أصبحت هي الأقرب للناس لأنها تمدهم بالمعلومات التي لا توجد في الجرائد الورقية، ويتابع من خلالها الأحداث في العالم عبر المواقع العالمية، وأنه يجب أن تحرص الجرائد الورقية على الاهتمام بمشكلات الناس ليقوموا بشرائها كالسابق.

وأكد أنه يعتمد في الجريدة ليس على رصد الموقف ونشر الخبر فقط، بل يتابع كواليس الأحداث ويفتح الكثير من الملفات ويقوم بالكثير من الحملات التي تهم المواطن المصري.

وأشار كامل إلى أن المناخ العام يؤثر سلبًا وإيجابًا على الصحافة، فيجب أن يجد القارئ ما يهمه في الجرائد ويجد محتوى مختلفا.
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