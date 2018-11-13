يوسف حسام يتأهل للدورالثاني في بطولة دوري تشالنجر بنجالور للتنس

تأهل المصري يوسف حسام اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني من بطولة دوري تشالنجر بينجالور للتنس ، المقامة في الهند.



جاء تأهل يوسف حسام، بعد الفوز على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (2-6)، (6-2)، (6-2)، في إطار الدور الأول من البطولة.



يذكر أن بطولة دوري تشالنجر بينجالور يبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.

