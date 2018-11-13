يوسف حسام يتأهل للدورالثاني في بطولة دوري تشالنجر بنجالور للتنس

تأهل المصري يوسف حسام اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني من بطولة دوري تشالنجر بينجالور للتنس ، المقامة في الهند.
جاء تأهل يوسف حسام، بعد الفوز على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (2-6)، (6-2)، (6-2)، في إطار الدور الأول من البطولة.
يذكر أن بطولة دوري تشالنجر بينجالور يبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.
جاء تأهل يوسف حسام، بعد الفوز على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (2-6)، (6-2)، (6-2)، في إطار الدور الأول من البطولة.
يذكر أن بطولة دوري تشالنجر بينجالور يبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.