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رياضة

يوسف حسام يتأهل للدورالثاني في بطولة دوري تشالنجر بنجالور للتنس

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:52 م
يوسف حسام
يوسف حسام
عمرو الحلوانى
تأهل المصري يوسف حسام اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني من بطولة دوري تشالنجر بينجالور للتنس ، المقامة في الهند.

جاء تأهل يوسف حسام، بعد الفوز على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (2-6)، (6-2)، (6-2)، في إطار الدور الأول من البطولة.

يذكر أن بطولة دوري تشالنجر بينجالور يبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.
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