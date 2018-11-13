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شاهد.. طريقة استخدام جراج روكسي الذكي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم، الثلاثاء، تقريرًا حول جراج روكسي باعتباره أول جراج ذكي بالشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتم التشغيل التجريبي لجراج روكسي خلال شهرين، بعد أن انتهت الشركة المالكة من إنشاء المرحلة الأولى منه، والبدء في تركيب الأنظمة الإلكترونية، والتي تعد الجزء الأهم في منظومة التشغيل الإلكتروني.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إن تكلفة الجراج تصل إلى 230 مليون جنيه، موضحًا أنه يسع 1700 سيارة؛ 850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة، ويدار بنظام B.O.T، أحد أهم الأنظمة المعمول بها فى العالم.

وكشف ماجد ظريف، مدير تشغيل جراج روكسي، أن الجراج الذى يتم استخدامه دون تدخل العنصر البشري؛ حيثُ يضع العميل سيارته بالمصعد، ثم يحصل على كارت خاص به حتى ينهي مشواره.

وقال ظريف: "يأتى العميل بعد ذلك ويحاسب الكاشير من خلال الكارت الذكى الخاص به، ويذهب إلى المصعد الذى وضع السيارة به وتستغرق تلك العملية 3 دقائق فقط".

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض يدار آليًا وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان، كنموذج لأول جراج من نوعه بمصر، ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة، والتى تم اختيارها كموقع صائب للمشروع، نظرًا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، ويحقق أيضًا استعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر الجديدة كأحد الأحياء الراقية بالعاصمة.
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