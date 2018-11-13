باريس هيلتون تقبل بطن حامل أثناء زيارتها للناجين من زلزال المكسيك.. صور

في لقطة إنسانية، منحت المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون صاحبة سلسلة فنادق هيلتون حول العالم، الناجين من زلزال المكسيك الذي وقع عام 2017 مجموعة من زجاجات عطورها ووسائد مدون عليها اسمها، خلال زيارتها لهم أمس الإثنين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت "باريس"، البالغة من العمر 37 عاما، صورًا مع بعض المكسكيين الذين دمرت منازلهم في الزلزال الذي بلغ قوته 7.1 درجة وأودى بحياة 370 وأصاب ستة آلاف عندما ضربها في سبتمبر من العام الماضي.



وخلال زيارتها، ركعت هيلتون على أقدامها من أجل تقبيل بطن سيدة حامل.

