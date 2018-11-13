ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
توك شو
حمل أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التصعيد في غزة، لافتا إلى أن الأوضاع في غزة مازالت غير مستقرة وخطيرة.

وأوضح "القواسمي"، خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أن هذا العدوان الإسرائيلي هو الرابع الذي يشنه على فلسطين، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدف إلى تكريس الإنقسام وفصل قطاع غزة بشكل كامل.

ولفت المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن هناك رؤية استراتيجية من جانب منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن تكون الأولوية للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والذهاب إلى هدنة أو التهدئة أو عقد اتفاق السياسي لحل هذه الأزمة.

وشدد على أن جميع الأطراف الداخلية الفلسطينية تدرك المخاطر الحقيقية والأهداف الإسرائيلية من وراء هذا العدوان، آملا أن تنجح مصر في جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف| مليونيرة تطلب حبيبا مقابل 60 ألف جنيه إسترليني

وصفة سريعة لإذابة دهون الخصر والأرداف دون جهد

عامر حسين يكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري وتأجيل لقاء القمة بالدوري.. فيديو

حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

موقف محرج لـ ميركل.. سيدة فرنسية تعتبرها زوجة ماكرون

مباحث الدقهلية تكشف لغز اختفاء عروس قبل زفافها بأيام

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لـ إسرائيل.. صور

شاهد.. داعش يهدد شعبان عبد الرحيم بالقتل وريهام سعيد ترتدي ملابسها على الهواء

12 لاعبا يغيبون عن أول مران لـ الأهلي بعد خسارة البطولة الأفريقية

وثائقي يكشف دليل بناء الكائنات الفضائية للهرم الأكبر.. صور وفيديو

جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويقترب من ضم هذا اللاعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

فيديو

حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو
مجلس الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة البطاطس ..فيديو
شاهد.. المشاركون في قمة باليرمو يلتقطون صورة تذكارية
خطوات يجب اتباعها عند الإصابة بـ عضة قط أو كلب ..فيديو
طارق الشناوى: عدوية هوجم فى بداياته أكثر من حمو بيكا ومجدى شطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟