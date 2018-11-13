حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

حمل أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التصعيد في غزة، لافتا إلى أن الأوضاع في غزة مازالت غير مستقرة وخطيرة.



وأوضح "القواسمي"، خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أن هذا العدوان الإسرائيلي هو الرابع الذي يشنه على فلسطين، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدف إلى تكريس الإنقسام وفصل قطاع غزة بشكل كامل.



ولفت المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن هناك رؤية استراتيجية من جانب منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن تكون الأولوية للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والذهاب إلى هدنة أو التهدئة أو عقد اتفاق السياسي لحل هذه الأزمة.



وشدد على أن جميع الأطراف الداخلية الفلسطينية تدرك المخاطر الحقيقية والأهداف الإسرائيلية من وراء هذا العدوان، آملا أن تنجح مصر في جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.