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مشاهد حصرية.. لحظة انفجار جنود إسرائيليين خلال محاولتهم إسقاط العلم الفلسطيني

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:44 م
العلم
العلم
عزة عاطف
نشرت "ألوية صلاح الدين"، الجناح العسكري للمقاومة الشعبية في غزة، اليوم، الثلاثاء، مشاهد حصرية لخطوات تفجير "كمين العلم" الذي تم في فبراير الماضي بمدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

"لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم" جاءت تلك الجملة متزامنة مع لحظة تفجير الكمين على لسان أحد أعضاء المقاومة، الذي قام خلال تصوير الفيديو بشرح الخطوات، في الفيديو يتحرك الجنود وفقًا لحسابات وضعتها المقاومة التي تراقبهم من نقطة بعيدة، بعد إزالة الجنود للعلم الفلسطيني ورميه على الأرض تضغط المقاومة زر التفجير.

أسفرت عملية "كمين العلم" عن مقتل 7 ضباط من جنود الاحتلال، بعدما تم ربط القنبلة بالعلم الذي قاموا بإنزاله ورميه على الأرض.

مشاهد حصرية.. لحظة انفجار جنود إسرائيليين خلال محاولتهم إسقاط العلم الفلسطيني
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