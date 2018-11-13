الخميس.. مزيكا تعقد مؤتمرا صحفيا لـ نهال نبيل والسبب مفاجأة

تقيم شركة "مزيكا" مؤتمرا صحفيا للمطربة نهال نبيل بمناسبة طرح ألبومها الجديد "مفاجأة"، وذلك فى مقر الشركة بالمهندسين يوم الخميس القادم 15 نوفمبر الساعة الـ 2 ظهرا.



كانت شركة "مزيكا" طرحت بشكل رسمى صباح أمس الأول، الأحد، ألبوم "مفاجأة" للفنانة نهال نبيل، وذلك عبر موقع "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية، وأيضا على محطات الراديو، حيث يضم العمل 10 أغنيات.



كانت نهال نبيل نجحت فى الحصول على فضية برنامج "ستوديو الفن"، وقدمت تتر البداية والنهاية لمسلسل "سارة" الذى قامت ببطولته الفنانة حنان ترك، وهو أول أعمالها الفنية.



كما قامت بتقديم بعض الدويتوهات الغنائية التي شاركت فيها مع كل من الفنان أحمد سعد ضمن أحداث فيلم "دكان شحاتة" إخراج خالد يوسف، ولعل أبرزها أغنية "أنا عاشق" كلمات الشاعر جمال بخيت وألحان أحمد سعد وتوزيع خالد نبيل.