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مدير أمن الغربية يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية والحلوى بطنطا.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
أحمد على
أجرى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمعارض بيع السلع الغذائية والخضراوات وحلوى المولد النبوي المقامة تحت عنوان "كلنا واحد" بمنطقة الصاري وشارع البحر بمدينة طنطا.

وجاء ذلك فى إطار جولاته الميدانيه لإحكام الرقابة والتواجد الشرطي والتواصل مع جميع المواطنين وحل أزمات وتلبيه جميع احتياجاتهم الميدانية أولا بأول.

كما أعطى مدير الأمن تعليماته بضرورة رفع وازالة جميع الاشغالات بشوارع الخان وميدان السيد البدوي، وتم رفع الحواجز الخرسانية الموجودة بالشارع ومواجهة الخارجين على القانون وردع المحالفين، ولاقى ذلك استحسان جميع المواطنين الذين طالبوا بزيادة أعداد المعارض والشوادر لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار.
مدير أمن الغربية يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية والحلوى بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية والحلوى بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية والحلوى بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية والحلوى بطنطا.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية والحلوى بطنطا.. صور
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