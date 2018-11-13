شكاوى البرلمان توافق على اقتراحين برغبة لنواب الإسكندرية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد خليل وأحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد لبعض المنشآت الشرطية بالدائرة قسم العامرية أول – نقطة شرطة الوقاد – نقطة شرطة الجلاء – محافظة الإسكندرية.



كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن إنشاء وحدات مطافي بمناطق النهضة– مريوط – بنجر السكر برج العرب القديم بدائرة العامرية وبرج العرب محافظة الإسكندرية.



وقال ممثل وزارة الداخلية، إنه لا يوجد مانع من إنشاء وحدات إطفاء لأهميتها وإن كانت المسافات متقاربة، لكن لابد من توفير الأرض والتكلفة المالية، حيث تتكلف نحو 12 مليون جنيه.



بينما أجلت اللجنة اقتراحا بشأن إنشاء وحدة إشارة مرور بشارع قناة السويس في المنطقة الواقعة أمام جامع محمد عبده ومدرسة الشهيد صلاح مصطفى– محافظة الإسكندرية، مع تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الداخلية ومحافظة الإسكندرية ومقدم الاقتراح لدراسة الموضوع.



ورفضت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن تقسيم بلاد الوحدة المحلية بقرية أم الرزق – محافظة دمياط إلى أربع عموديات، واقتراح برغبة بشأن تطوير محافظة السويس وتقسيمها إلى أربعة أحياء.



وقال ممثل وزارة الداخلية، العقيد عمرو جمال، إنه وفقا للقانون كل قرية لها عمدة، وبالتالي هذا الطلب مرفوض لعدم توافر الشروط.