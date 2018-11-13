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اللاوندي يكشف أهمية زيارة السيسي إلى إيطاليا.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
توك شو
أكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية، أن العلاقات المصرية الإيطالية جيدة للغاية، لافتا إلى أن هناك طرفا ثالثا في حادثة مقتل الشاب الإيطالي روجينى، والهدف كان إفساد العلاقات بين الدولتين.

وكشف" اللاوندي"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" بفضائية "mbc مصر"، اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا تؤكد تجاوز الدولتين جميع ما حدث في السابق من أزمات بين الدولتين والبدء في حل أزمة الأمن فى ليبيا.

وأشاد خبير العلاقات السياسية، بقوة العلاقات المصرية الليبية، خاصًة أنها دولة عربية وحدودية مع مصر، مشيرًا إلى أن هناك حادثتين سابقتين متعلقتين بمصر، وهما ذبح 21 قبطا مصريا وأحداث الفرافرة، إلا أنها لم تؤثر على قوة العلاقات بين الدولتين.
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