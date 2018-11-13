رئيس ميناء دمياط ووفد الموانئ المصرية يختتم زيارة العمل لألمانيا

استأنف وفد الموانئ المصرية برئاسة اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط زيارته لمصنع شركة Smiths Detection لإنتاج معدات وأجهزة فحص السيارات والأفراد.



وتم إنهاء الإجراءات الخاصة باختبارات القبول بعد معاينة فنية لآلية العمل والسير الخاص بمحطات فحص السيارات الجاري توريدها لميناء دمياط ونويبع وسفاجا بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالتعاقد والاختبارات.



وأوضح اللواء صالح، أن تلك النوعية من المحطات والتي ستخدم في الموانئ المصرية للمرة الأولى ستحقق الأمان التام في الأشعة لقائدي السيارات أثناء عملية الفحص، كما تحقق أدق فحص لجميع أجزاء السيارات المترددة على الموانئ.