جهاد والنساء.. لماذا اخترنَ داعش؟.. كتاب جديد لفتحي بن سلامة

صدر حديثًا عن دار الساقي ببيروت للنشر والتوزيع، كتاب «جهاد والنساء.. لماذا اخترنَ "داعش"؟»، لفتحي بن سلامة، وفرهاد خسروخاور، ترجمة جلال بدلة.



يكشف الكاتب عن إنضمام حوالى خمسمئة أوروبية اخترن اللحاق بـ«داعش»، والسبيل إلى فهم هذه الظاهرة والاتساع الذي عرفه في أوروبا؟ ما هي دوافع وتطلّعات هؤلاء الشابات بل الفتيات الصغار أحيانًا؟.



عبر مقاربتين اجتماعية ونفسية تحليلية، يُقدّم هذا الكتاب تحليلات مستندة إلى معايير موضوعية، كالسنّ والطبقة الاجتماعية ومكان الإقامة والانتماء إلى ثقافة إسلامية.



ويُسلّط الضوء على البواعث الذاتية وراء الانتساب إلى هذا التنظيم القمعي والعنيف الذي يُنكر على الشابات مكتَسبات تحرّر المرأة، لكنّه في المقابل يمنحهنّ خلاصًا على هيئة شعورٍ بالوجود، كزوجةٍ لمقاتل منذورٍ للموت، أو أمٍّ لـ«أشبال» منذورين للمعركة.



فتحي بن سلامة اختصاصي في التحليل النفسي وأستاذ علم النفس المرضي وعميد قسم الدراسات النفسية التحليليةفي جامعة Paris-Diderot.



فرهاد خسروخاور عالم اجتماع، مدير الدراسات في "معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية" (EHESS)، ومدير "مرصد التطرّف" (Observatoire de la radicalization) في "مؤسّسة بيت علوم الإنسان" (Fondation de la Maison des sciences de l’homme) في باريس.

