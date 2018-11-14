فتاة تناشد أهل الخير التبرع بأطراف صناعية لقدميها

ناشدت دنيا إدريس من سكان الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، أهل الخير للتبرع بتركيب أطراف صناعية للقدمين.





قالت فى رسالتها: تعرضت لحادث قطار وتم بتر القدمين وأنا فى حاجة لتركيب أطراف صناعية والآن بمستشفى الأحرار الدور الخامس قسم المسالك البولية وأنا العائل الوحيد لأسرتي .





وناشدت من يرغب بالتبرع الاتصال على رقم 01225404262.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.