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محافظات

محافظ الدقهلية يأمر بإزالة مخالفة أحد الأبراج بغرب المنصورة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:32 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإزالة المخالفة التي تضرر منها أحد المواطنين المقيمين بأحد الأبراج السكنية الواقعة في نطاق حي غرب المنصورة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم وحضره عدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى المديريات بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبه أكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة أن تعذر الإزالة لتعمد مالك الوحدة السكنية المخالفة، ركن سيارته الخاصة أسفل البرج لإعاقة تنفيذ الإزالة.

وقد شدد شاروبيم على أهمية إزالة المخالفة التي تضرر منها المواطن وإعادة الأمور إلى أصلها حتى لو استدعى الأمر رفع السيارة من مكانها بواسطة إدارة المرور.
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