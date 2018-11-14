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بين الناس

مواطنة تستغيث بأهل الخير لترميم منزلها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت أم أحمد، من سكان بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، أهل الخير لمساعدتها في ترميم سقف المنزل.

وقالت فى رسالتها: "أنا بيتى هييجى يوم وهيقع علينا وبتمنى حد يساعدنى لو هيعملى أوضة كمان لدى طفل عامل عملية فى القلب ولسه ليه عملية فى القلب، طفل عنده 6 شهور واحنا حالتنا على أد حالها".

وناشدت من يرغب فى مساعدته التواصل على رقم 01033281487.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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