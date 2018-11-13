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تعليم

جامعة المنصورة تحصل على الترتيب الثالث في تصنيف الجامعات الدولية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
همت الحسينى
حصلت جامعة المنصورة على الترتيب الثالث على مستوى الجامعات المصرية حسب موقع تصنيف الجامعات العالمية CWUR World University Rankings 2018/2019، بعد جامعتى القاهرة وعين شمس.

وقال الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن تميز جامعة المنصورة بين رأس الجامعات الإقليمية في مصر يرجع إلى عدد الأبحاث العلمية والتميز الأكاديمي والتعليمي وكفاءة أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة أن التزام الجامعة واصرار كوادرها على التميز هو ما يدفعها باتجاه التميز ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي بل وعلى المستوى العالمي وخاصة وأن اسم جامعة المنصورة ظهر مؤخرا في العديد من الدوريات العلمية المميزة مثل النيتشر وغيرها.

يذكر أن تصنيف University Rankings CWUR World هو تصنيف أكاديمي للجامعات العالمية يشمل قائمة أفضل 1000 من بين ثمانية عشر ألف جامعة في جميع أنحاء العالم.
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