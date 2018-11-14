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برلمان

خطة البرلمان: التخطيط والمتابعة ضروريات تضمن نجاح المشروعات الصغيرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العديد من دول العالم أصبحت ذات قوة اقتصادية كبيرة بسبب اهتمامها بالمشروعات الصغيرة وتمويلها بمبالغ ضخمة، وتعد الصين ابرز هذه الدول، حيث أصبحت دولة ذات قوة اقتصادية عظمى لاعتمادها على هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدي البلد" مضيفا، أنه يجب الاهتمام بالشباب ودعمهم من خلال توفير هذه المشاريع، لحل مشكلة البطالة والارتقاء باقتصاد الدولة، مشيرا أنهم إحدى طاقات المجتمع التي إذا استغلت بشكل سليم، سيتم حل مشاكل الفقر والبطالة في المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأشار الفقي إلى أهمية دور وزارة التخطيط والمتابعة، في تنظيم المشروعات، والذي يعد أساس أي شىء ناجح، موضحًا أن معظم المشروعات التي لم تنجح، كانت بسبب عدم التخطيط الجيد والسليم.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على دور الحكومة في التعرف علي مشاكل الشباب، وتوفير لهم مشروعات تناسب فكر كل منهم، بالإضافة إلي تسويق منتجاتهم بصورة جيدة تضمن لهم الربح.

كانت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات قد أشارت إلى أن الجهاز يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتطورها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل الحر والتشغيل الذاتي، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار بين شباب الخريجين.
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