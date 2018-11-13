محافظ الدقهلية: توصيل الصرف الصحي لمنزل أحد المواطنين

شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على ضرورة الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحي للمواطن رشدي حمدي بقرية كفر الباز، التابعة لمركز دكرنس، والذي تضرر من عدم وجود صرف صحي لمنزله.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي المواطنين الذي عقده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم، بحضور اللواء احمد رأفت السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء.



وأكد شاروبيم على ضرورة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لمنزل المواطن خلال أسبوع فقط.