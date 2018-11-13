الأقصر تستضيف البطولة العربية للكانوي والكياك.. 9 ديسمبر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة المستشار محمد السكري، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الأقصر للبطولة العربية التاسعة، وبطولة النيل الدولية الأولى للكانوي والكياك، المقرر إقامتهما في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر 2018.



وتناول اللقاء الوقوف على الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات الخاصة بإقامة البطولتين، حيث من المقرر أن تقام البطولة العربية التاسعة في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، ويليها بطولة النيل الدولية في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية والأوربية والآسيوية أبرزها الكويت والعراق وفلسطين والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتي والسودان والسنغال وكينيا ونيجيريا وناميبيا وسيشل وساو تومي واسبانيا والسويد وهونج كونج.



وقال مدير البطولة اللواء وسيم شاهين، إنه سيقام على هامش البطولتين سيمنار للمدربين واختبارات لترقية الحكام إلى حكام قاريين، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للكانوي والكياك، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد الدولي سيحضر منافسات البطولتين إلى جانب رئيسي الاتحادين العربي والإفريقي.



ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، باستضافة البطولتين على أرض محافظة الأقصر، وتجمع عدد كبير من الرياضيين في الأقصر يمثلون العديد من الدول، مؤكدا استعداد المحافظة على استضافة كافة الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية بما يساهم في تقديم رسائل إيجابية عن حالة الأمن ودعم حركة السياحة في المحافظة.